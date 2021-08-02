Прогноз испортят прохладные воздушные массы: погода в Беларуси на 3 августа

Стал известен прогноз погоду на вторник, 3 августа. Фото: pixabay.com

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, какой будет погода в Беларуси в первую неделю августа. Лето пока сохранится, но температуры в сутках будут полярными и во многих регионах страны задождит.

Так во вторник, 3 августа, погоду изменят и будут определять прохладные неустойчивые воздушные массы. В течение суток - облачно с прояснениями. Дожди и грозы 3 августа прольются местами по Беларуси, в течение суток ветер западного направления с порывами. При этом ночью на севере страны прогнозируется также сильный и порывистый ветер.

В ночные часы похолодает до +9…+15 градусов, да и днем будет не слишком жарко от +20 в северных регионах Беларуси до всего лишь +26 градусов на традиционно жарком юге республики.

В течение суток атмосферное давление будет расти, имейте это ввиду, если вы метеозависимый человек.

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