Минчанин сходил в туалет в детской поликлинике, а потом «заминировал» ее: вот что решили в суде

В суде пенсионер, "заминировавший" детскую поликлинику, раскаялся. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стало известно, какое наказание понесет 64-летний минчанин, «заминировавший» детскую поликлинику в Минске. Подробности уголовного дела сообщили информагентству «Минск-Новости» в пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района.

Представитель прокуратуры рассказала, что предшествовало преступлению. Пенсионер 1957-го года рождения в тот вечер выпивал с товарищем. Собутыльника вызвали в Городской отдел милиции, и мужчины решили пойти туда вдвоем. В ожидании знакомого минчанин захотел в туалет, сходить по нужде решил в уборную в детской поликлинике №25.

На выходе из поликлиники мужчина оступился и упал, кто-то из персонала сделал ему замечание о том, что негоже находится в медучреждении пьяным. А в ответ нетрезвый пенсионер не нашел ничего лучше, как сказать, что «поликлиника заминирована и скоро взорвется».

Сообщение о минирование приехали проверить службы МЧС, милиция, кинологи с собаками - здание тщательно обследовали. Эвакуация не потребовалась.

- Обвиняемый свою вину признал и чистосердечно раскаялся, - уточнила зампрокурора Фрунзенского района Кристина Асрян.

Сообщается, что обвиняемый мужчина страдает от алкогольной зависимости. Его признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч.1 ст.340 УК РБ) и приговорили к 1 году «домашней химии». Кроме того, к нему будет применено принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту жительства.

Приговор вступил в законную силу.

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