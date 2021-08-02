Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 августа 2021 года: более 750 заболевших за сутки и еще 8 смертей

В Беларуси более 447 тысяч человек заразились коронавирусом за период пандемии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минздраве Беларуси в понедельник, 2 августа, сообщили новые данные статистики по заболеваемости коронавирусом.

Всего за сутки «ковид» подтвердился еще у 756 человек. Таким образом, с начала пандемии в Беларуси заразились коронавирусной инфекцией уже 447 тысяч 754 пациента.

К счастью, большинство из заболевших успешно переболевают коронавирусом. За сутки из больниц были выписаны 592 пациента. А за всю пандемию в Беларуси уже 441 тысяча 961 выздоровевший от COVID-19.

Однако на прежнем уровне остается статистика летальных исходов. В понедельник, 2 августа, Минздрав сообщил о еще 8 умерших.

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 472 человека с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в ведомстве.

Также в Минздраве продолжают сообщать статистку тестирований на COVID-19. За прошедшие сутки было сделано по всей стране без малого 11,7 тысячи тестов. Всего же - свыше 7,324 миллиона исследований на коронавирус.

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