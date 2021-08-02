Доллар меньше 2,5 рубля, евро ниже 3 рублей: курс валют в Беларуси упал на торгах 2 августа

Основные валюты в Беларуси дешевеют в начале августа. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, как в Беларуси в начале первой недели августа изменился курс основных валют. Итоги биржевых торгов в понедельник, 2 августа, были опубликованы на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так на торгах вновь упали курсы евро и долларов. Детальнее курс валют в Беларуси на 2 августа выглядит так.

«Зеленые» упали на 0,12 процента и потеряли 0,0029 белорусского рубля. В итоге курс 1 доллара равен 2,4968 белрубля.

Также стала легче и европейская валюта. Евро потерял 0,26 процента или 0,0076 белорусского рубля. Сейчас евро меньше трех рублей: 2,9665 белрубля по курсу.

В корзине валют потяжелели на торгах только рубли РФ, да и то почти не ощутимо. Рост составил 0,01 процента или 0,0004 белорусского рубля. В итоге 100 рублей России сейчас по курсу стоят 3,4197 белрубля.

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