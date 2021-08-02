Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Об этом в понедельник в Twitter заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

- Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру, - написал он.

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский уточнил, что после получения гуманитарной визы Тимановская прилетит в Варшаву. Об этом сообщило Польское агентство печати.

По словам Шинковского, белорусская спортсменка после консультаций с польскими дипломатами решила подать заявление на получение гуманитарной визы.

- Такая виза сегодня ей уже была выдана. Благодаря этой визе она сможет прилететь в ближайшие дни в Варшаву, - сказал он.

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