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Общество2 августа 2021 16:00

Генпрокуратура: Только в Брестской области с неотработавших по распределению взыскали 483 тысячи рублей

В ведомстве рассказали, как проходят «суды за отработку», и как наказывают молодых специалистов не только рублем
Надежда БУТОВИЧ
Выпускники могут сами заплатить, если не отработали распределение, но чаще всего это делается через суд.

Выпускники могут сами заплатить, если не отработали распределение, но чаще всего это делается через суд.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе прокуратуры Брестской области рассказали о том, как с выпускников образовательных учреждений области взыскивают выплаты из-за неотработанного распределения. Сообщается о том, что бывшим студентам-бюджетникам, выпускникам вузов и сузов, предъявили 110 исков и уже взыскали свыше 483 тысяч белорусских рублей. Все иски были удовлетворены судами в полном объеме.

Причинами взыскания таких выплат становится неявка молодых специалистов к месту работы по распределению, увольнение по вине бывших выпускников.

Деньги, затраченные на обучение, молодые специалисты могут заплатить сами в течение полугода, но чаще их приходиться взыскивать через суд. В таких случаях молодые люди еще дополнительно уплачивают в доход государства и судебные расходы.

Также в прокуратуре Брестчины рассказали, как бывшие выпускники еще «расплачиваются» за то, что не отработали по распределению.

- Среди эффективных мер обеспечения такой работы в законе предусмотрено временное ограничение прав должника на выезд из страны и управление транспортными средствами, - добавили в пресс-службе.

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