Генпрокуратура: Только в Брестской области с неотработавших по распределению взыскали 483 тысячи рублей

Выпускники могут сами заплатить, если не отработали распределение, но чаще всего это делается через суд. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе прокуратуры Брестской области рассказали о том, как с выпускников образовательных учреждений области взыскивают выплаты из-за неотработанного распределения. Сообщается о том, что бывшим студентам-бюджетникам, выпускникам вузов и сузов, предъявили 110 исков и уже взыскали свыше 483 тысяч белорусских рублей. Все иски были удовлетворены судами в полном объеме.

Причинами взыскания таких выплат становится неявка молодых специалистов к месту работы по распределению, увольнение по вине бывших выпускников.

Деньги, затраченные на обучение, молодые специалисты могут заплатить сами в течение полугода, но чаще их приходиться взыскивать через суд. В таких случаях молодые люди еще дополнительно уплачивают в доход государства и судебные расходы.

Также в прокуратуре Брестчины рассказали, как бывшие выпускники еще «расплачиваются» за то, что не отработали по распределению.

- Среди эффективных мер обеспечения такой работы в законе предусмотрено временное ограничение прав должника на выезд из страны и управление транспортными средствами, - добавили в пресс-службе.

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