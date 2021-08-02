Генпрокуратура: Только в Брестской области с неотработавших по распределению взыскали 483 тысячи рублей

Выпускники могут сами заплатить, если не отработали распределение, но чаще всего это делается через суд.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
В пресс-службе прокуратуры Брестской области рассказали о том, как с выпускников образовательных учреждений области взыскивают выплаты из-за неотработанного распределения. Сообщается о том, что бывшим студентам-бюджетникам, выпускникам вузов и сузов, предъявили 110 исков и уже взыскали свыше 483 тысяч белорусских рублей. Все иски были удовлетворены судами в полном объеме.
Причинами взыскания таких выплат становится неявка молодых специалистов к месту работы по распределению, увольнение по вине бывших выпускников.
Деньги, затраченные на обучение, молодые специалисты могут заплатить сами в течение полугода, но чаще их приходиться взыскивать через суд. В таких случаях молодые люди еще дополнительно уплачивают в доход государства и судебные расходы.
Также в прокуратуре Брестчины рассказали, как бывшие выпускники еще «расплачиваются» за то, что не отработали по распределению.
- Среди эффективных мер обеспечения такой работы в законе предусмотрено временное ограничение прав должника на выезд из страны и управление транспортными средствами, - добавили в пресс-службе.
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