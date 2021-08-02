Белорусский союз журналистов замораживает участие в Международной федерации журналистов.

Белорусский союз журналистов (БСЖ) замораживает свое участие в Международной федерации журналистов (МФЖ) и приостанавливает свое взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ, говорится в резолюции, опубликованной на сайте БСЖ в понедельник. В резолюции поясняется, что основными причинами приостановки контактов являются «систематическое игнорирование чиновниками МФЖ позиции и аргументов Белорусского союза журналистов (в частности, при рассмотрении проблематики свободы слова и СМИ в Беларуси, безопасности наших коллег, самоорганизации национального журналистского сообщества, защиты информационного пространства от внешних медиа-манипуляций); отсутствие солидарности с белорусскими журналистами при нарушении иностранными государствами и НПО их базовых прав и свобод».

По мнению участников расширенного секретариата БСЖ, «чиновники МФЖ неоднократно позволяли себе грубое политическое вмешательство в дела Беларуси и профессионального медиасообщества, проводили явно ангажированную и неконструктивную политику, регулярно отступали от базовых положений Конституции МФЖ и Глобальной хартии этики журналистов (2019, МФЖ)».

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