Украина ужесточит правила въезда для непривитых от коронавируса граждан и иностранцев

Власти анонсируют ужесточения для непривитых для въезда в Украину. Фото: dpsu.gov.ua

Стало известно о том, что власти Украины намерены ввести ограничения для невакцинированных граждан и иностранцев. Об этом написало ТАСС со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам здоровья Михаила Радуцкого.

Депутат фракции «Слуги народа» в Раде также заявил о том, что украинские власти намерены ужесточить правила пересечения госграницы уже в начале августа.

- Правительство на этой неделе ужесточит правила пересечения границы для граждан и иностранцев, которые еще не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса, - сообщил Радуцкий.

Также парламентарий сказал, что могут быть введены и дополнительные ограничения для непривитых.

Напомним также, что в Украине на неделе со 2 по 8 августа начнут действовать и новые правила пересечения государственной границы. Для минимизации рисков распространения новых штаммов коронавируса, как украинцы, так и иностранцы будут сдавать тест при въезде в страну. Без ПЦР-теста смогут вернуться на родину только привитые украинцы.

- Исключение - граждане Украины, которые сделали хотя бы одну прививку от COVID-19, и жители других стран с «сертификатами» (о вакцинации - Прим.), - проинформировал украинский депутат.

Кроме того, для въезжающих из России или Индии и не вакцинированных, одобренными ВОЗ вакцинами, положена самоизоляция свыше 7 суток.

- Впоследствии Украина также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан, - резюмировал Радуцкий.

Ранее Минздрав Украины предупреждал, что при ухудшении эпидобстановки работать будут только школы, где привито 80% и более учителей. Еще анонсируются такие же ограничения для работников транспорта, общепита, коммерческих или коммунальных структур, контактирующих с населением.

Он подчеркнул, что речь не идет об обязательной вакцинации в Украине, но о «справедливом требовании» того, чтобы работу, сопряженную с контактированием с людьми, выполняли вакцинированные сотрудники.

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