«Как на Марсе»: эффектные фото с тушения лесного пожара в Петриковском районе

Эффектные фотки с тушения лесного пожара в Петриковском районе. Фото: МЧС РБ,

Жаркая и засушливая погода, которая установилась в Беларуси, приводит к масштабным пожарам. Один из них тушат уже второй день в Петриковском районе – это на западе Гомельской области. 26 июля его площадь составляла 85 гектаров. После этого спасатели решили подключить к тушению “летающую корову” – самый большой вертолет в мире, Ми-26. За сутки пожарным удалось уменьшить площадь возгорания до 75 гектаров.

Как оказалось, пожар тушат до сих пор – борьба с онем идет уже десятый день. Сейчас площадь пожара сократилась до 40 гектаров. На месте работают 94 человека и 22 единицы техники, в том числе работники МЧС, местное предприятие мелиоративных систем и сельскохозяйственные организации. МЧС опубликовало эффектные фотографии с места ЧП. Это чем-то напоминает Марс.

Эффектные фотки с тушения лесного пожара в Петриковском районе. Фото: МЧС РБ,

Эффектные фотки с тушения лесного пожара в Петриковском районе. Фото: МЧС РБ,

Эффектные фотки с тушения лесного пожара в Петриковском районе. Фото: МЧС РБ,

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