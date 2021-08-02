Белоруска несколько лет наблюдает за ядовитыми бабочками, публикует шикарные фото и объясняет, что ее так увлекло

Во время наблюдения фотолюбительница увидела «бабочек в наряде Кармен». Фото: Юлия Пивоварова

Фотолюбитель Юлия Пивоварова рассказала «Новостному порталу Кобрина» о своем необычном увлечении. Девушка устраивает «фотоохоту» на… бабочек. Это увлечение не такое простое, как может показаться, к тому же бабочки, за которыми наблюдает белоруска, ядовитые.

Так Юлия наблюдает за бабочками-пестрянками. Этот вид был открыт в 1758-ом году. Для себя же белоруска открыла этих нарядных бабочек несколько лет назад, обнаружив недалеко от поселка Ореховского «бабочек в наряде Кармен» у вольеров с оленями. А сейчас такие бабочки поселились даже рядом с ее домом.

- Все виды семейства пестрянки имеют яркую окраску, за что и получили свое название. Верхняя сторона передних крыльев черная с металлическим отливом, чаще всего с шестью круглыми красными пятнами. Задние крылья короче верхних, ярко-красного цвета с черным внешним краем. Усики длинные, булавовидные, - рассказывает о предмете своего обожания фотолюбительница.

Смелые бабочки не боятся ни людей, ни птиц. Фото: Юлия Пивоварова

Пестрянок Юлия Пивоврова называет неторопливыми бабочками. И делится наблюдением, мол, краснокнижные растения бабочек не интересуют, хоть и летают они на лугах где растут редкие виды. Но вот пестрянки предпочитают расцветшие душицу и короставник, васильки.

- Как-то проводила эксперимент: пересаживала с короставника пестрянку себе на палец и переносила к цветам, которые эти бабочки для себя никогда не выбирают. Бабочка вела себя спокойно, не улетала, иногда прохаживалась по руке «во время транспортировки». Но стоило пересадить ее на нелюбимый цветок, как пестрянка тут же расправляла крылья и летела в сторону короставника, или душицы, смотря кто из них оказывался ближе, - пояснила кобринчанка.

Бабочка пестрянка считается ядовитой. Фото: Юлия Пивоварова

Однако такие эксперименты с пестрянками обычным людям лучше не проводить. Бабочки не боятся ни людей, ни птиц, но злоупотреблять этим не стоит - пестрянки считаются очень ядовитыми. В организме этих бабочек есть цианистые соединения, а в случае опасности пестрянка притворяется мертвой и выделяет капли густой желтой ядовитой жидкости с резким запахом.

Видов пестрянок много: таволговая (лабазниковая), пурпурная, луговая, изменчивая, щавелевая - многие из них сейчас встречаются и в Беларуси.

А вы видели в природе таких бабочек?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посмотрите, как в Витебске летела метулица: такого еще четыре года не увидите!

Крошечные белые мотыльки среди лета устроили метель над городом(подробности).

В Столбцах засняли более 40 аистов в одном месте - а вы такое видели?!

Обычно аисты собираются в стаи для перелетов - в теплые страны или родные края, но в мае такие скопления редкость (подробности).

1,2 миллиона просмотров в TikTok набрало видео о белорусском Тунисе. Посмотрите его, завораживает!

Красивое видео уникального белорусского озера с высоты птичьего полета стало популярным у людей из разных стран (подробности).

«Проехали 3500 километров и потратили 1250 рублей»: трэвел-блогеры рассказали, как объехать Беларусь вдоль границы за 10 дней.

Дмитрий Ласько и Александра Дорошко отправились в отпуск по необычному маршруту, получили массу впечатлений и делятся ими с читателями «Комсомолки» (подробности).