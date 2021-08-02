Прокуратура Гродно подала иск в суд о ликвидации собственника интернет-портала Hrodna.life Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Прокуратура Гродно подала иск в суд о ликвидации собственника интернет-портала Hrodna.life. Данная информация опубликована в телеграм-канале БАЖ.

- Прокуратура Гродно подала иск в суд о ликвидации ООО «Гродно Лайф Медиа», которое является собственником интернет-ресурса Hrodna.life, - написано в сообщении.

В БАЖ также добавили, что судебный процесс начнется 11 августа в Экономическом суде Гродненской области.

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