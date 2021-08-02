Литва готовится установить сетчатый забор на границе с Беларусью. Фото: pixabay

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) предложила установить на границе с Беларусью сетчатый забор высотой четыре метра. Об этом сообщает портал delfi.lt. Это обойдется литовской стороне в более чем в 150 миллионов евро.

– Мы планируем установить у самой госграницы, не ниже четырех метров от земли, это уже с концертиной было бы, – сказал в понедельник, 2 августа, информагентству BNS заместитель главы СОГГЛ полковник Видас Мачайтис.

Он добавил, что забор изготовят из сварной стержневой сети, вверху будут стержни Y-образной формы, на которых будет смонтирована колючая проволока (так называемая концертина).

– Он (сетчатый забор) будет укреплен, чтобы его было не так легко перерезать, – уточнил Мачайтис.

Всего планируется установить на границе с Беларусью 508 километров такого ограждения. Погранслужба предложила оборудовать одинарный забор, потому что для двойного у Литвы нет места. По предварительным подсчетам, возведение подобного забора с концертиной будет стоит около 152 миллиона 460 тысяч евро.

– Мы готовим технические спецификации и в ближайшее время начнем процесс закупки. Конечно, самая большая проблема – деньги, – отметил заместитель главы СОГГЛ.

Установка ограждения может занять и год, и три. Это будет зависеть от финансирования.

Мачайтис сообщил также, что сначала забор установят в самых уязвимых местах – вдоль границы с Латвией и вдоль границы с Польшей. По его словам, изучался и вариант с каменной стеной, однако в Литве грунт для нее не подходит, потому что там много болот и торфяников.

– Все варианты рассматривались, выбрали лучший, такой и будем строить, – заключил он.

Напомним, что Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью в июле этого года из-за наплыва мигрантов.

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