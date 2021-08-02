В ГУВД сообщили о задержании троих студентов, которые причастны к взрыву неизвестного предмета на пустыре в Заводском районе. Фото: minsk.mvd.gov.by

В ГУВД Мингорисполкома сообщили о задержании троих студентов, которые причастны к взрыву неизвестного предмета на пустыре в Заводском районе. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- Сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, Заводского РУВД Минска в тесном взаимодействии с пятым управлением по Минску ГУБОПиК МВД, а также следователями были установлены и задержаны трое студентов, которые являются подозреваемыми. Ими оказались молодые люди в возрасте 18-ти и 20-ти лет. Все они учились в различных учебных заведениях Беларуси, - написано в сообщении.

В ГУВЛ Мингорисполкома добавили, что сотрудниками милиции была установлена причастность подозреваемых к изготовлению взрывных устройств различной мощности и осуществлению взрывов на территории Минска и Минского района.

- В ходе проведения обысков по месту жительства задержанных студентов были обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, различные жидкости, стеклянные банки и колбы, электронные весы и многое другое. По изъятым объектам было назначено проведение криминалистических экспертиз, производство которых поручено специалистам ГКСЭ, - прокомментировали в ведомстве.

В ГУВД также сообщили, что изучается содержимое мобильных и электронных устройств, которые принадлежать задержанным.

- В отношении подозреваемых с санкции прокурора была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент с участием задержанных проводятся следственные действия, в числе которых допросы и проверки показаний на месте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве отметили, что следственным управлением УСК по Минску продолжается расследование уголовного дела, которое было возбуждено по части 2 статьи 295 УК – Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Напомним, что 9 июня на пустыре в Заводском районе взорвался неизвестный предмет. В результате случившегося 19-летний парень с травмами конечностей был доставлен в больницу.

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