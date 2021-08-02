Академик объяснил, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу

Невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу объясняется генетикой, высоким уровнем интерферона альфа в организме. Фото: pixabay

Невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу объясняется генетикой, высоким уровнем интерферона альфа в организме или высоким содержанием лимфоцитов в крови. Такое заявление сделал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

– Если в организме высокий уровень интерферона альфа – это молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, – то риск заражения снижается, уточнил специалисьт, его цитирует газета «Известия».

Купить тест на уровень интерферона альфа в магазине невозможно, такое исследования проводят специальные лаборатории.

Среди генетических факторов невосприимчивости к COVID-19, по словам академика, исследователи назвали два защитных аллеля (разные формы одного и того же гена).

– Хочу подчеркнуть, что найденные генетические маркеры относятся к жителям Северо-Запада, так как гены, кодирующие иммунный ответ, зависят от национальных, этнических факторов и, как следствие, имеют региональные особенности, – предупредил ученый.

По его словам, это только первые результаты исследований, поэтому таких генов может быть больше.

Академик добавил, что у больных со сниженным числом лимфоцитов в крови коронавирус протекает тяжелее.

– И наоборот, хороший уровень лимфоцитов говорит о том, что у человека меньше шансов заболеть. <...> Причем здесь важно не столько их относительное содержание, сколько абсолютное. Процентное содержание может быть нормальным, а абсолютное может быть снижено. Вот это и может быть причиной большей чувствительности к инфекциям, – заключил эксперт.

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