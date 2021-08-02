Спортивный арбитражный суд отклонил запрос белорусской легкоатлетки Тимановской на отмену решения о ее отстранении от участия в Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд отклонил запрос белорусской легкоатлетки Тимановской на отмену решения о ее отстранении от участия в Олимпийских играх. Фото: "Прессбол"

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения НОК о ее отстранении от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу выездной панели CAS в Токио.

Тимановская должны была выступать в беге на 100 и 200 метров.

Напомним, что Кристина Тимановская в пятницу, 30 июля, сообщила о том, что вместо двух дисциплин должна будет выступить еще и в третьей – дистанции 4 по 400 метров.

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