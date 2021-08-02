Бензин подорожает в Беларуси с 3 августа

Автомобильное топливо на заправках Беларуси подорожает с 3 августа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автомобильное топливо на заправках Беларуси подорожает с 3 августа. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». Рост составит одну копейку.

Так, со вторника, розничные цены на моторное топливо на АЗС за литр будут такими:

бензин АИ-92-К5-Евро составит 1,94 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 2,04 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,26 руб.,

Дизельное топливо – 2,04 руб.

Таким образом, цены на топливо изменятся уже в 24-й раз за год. Предыдущее подорожание было 27 июля. Стоимость поднялась тоже на одну копейку. В «Белнефтехиме» объяснили это тем, что с 1 по 23 июля 2021 года среднее значение котировок нефти составило 75 долларов США за 1 баррель и по отношению к уровню января 2021-го увеличилось на 37%.

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