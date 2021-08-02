В Смолевичском районе 78-летняя женщина скончалась от удара током. Фото: телеграм-канал СК

В Следственном комитете сообщили, что в Смолевичском районе 78-летняя женщина скончалась от поражения током. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале СК.

- В субботу, 31 июля, в деревне Черниковщина Смолевичского района мужчина обнаружил свою тещу во дворе дачного дома без признаков жизни. На место случившегося приезжала следственно-оперативная группа. Удалось установить, что 78-летняя женщина косила траву на дачном участке электрической газонокосилкой. В какой-то момент нож оборудования задел электрический кабель удлинителя. От поражения током женщина умерла на месте, - прокомментировали в СК.

В ведомстве добавили, что следователи осмотрели место случившегося. В ходе осмотра были изъяты фрагменты удлинителя.

- Назначено судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели женщины Смолевичским районный отделом Следственного комитета проводится проверка, - отметили в СК.

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