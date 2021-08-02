Фотофакт. По Россонскому и Полоцкому районам прошел ураган – повалило деревья, сорвало кровлю на зданиях, повредило вышку мобильной связи

По Россонскому и Полоцкому районам прошел ураган. Фото: Витебское областное управление МЧС

В Витебской области по Россонскому и Полоцкому районам прошел ураган - повалило деревья, сорвало кровлю на зданиях, повредило вышку мобильной связи. Информация об этом была опубликована на сайте Витебского областного управления МЧС.

- В результате сильного ветра в Россонском районе были повреждены кровли сразу четырех административно-хозяйственных зданий, а также была повреждена вышка мобильной связи. В результате упавшего дерева по улице Мира в Россонах оказалась зажата 34-летняя женщина. Спасатели пришли ей на помощь. Женщина была доставлена в больницу, - рассказали в ведомстве.

По Россонскому и Полоцкому районам прошел ураган. Фото: Витебское областное управление МЧС

По Россонскому и Полоцкому районам прошел ураган. Фото: Витебское областное управление МЧС

И добавили, что по информации РУП «Витебскэнерго» в Россонах отключены три линии электропередачи.

- В Полоцком районе сотрудниками МЧС и другими компетентными службами проводятся работы по уборке упавших деревьев на автодороге Р-20, - рассказали в Витебском областном управлении МЧС.

По Россонскому и Полоцкому районам прошел ураган. Фото: Витебское областное управление МЧС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Результаты непогоды в Беларуси: более 800 населенных пунктов остались без электричества.

Кроме того, из-за падения деревьев повреждено 17 автомобилей. (подробности)

В Дзержинском районе упавшим из-за ветра деревом убило женщину.

26 июня непогода повалила в Беларуси 29 деревьев, размыла дорогу и повредила крыши 37 зданий. (подробности)

Град 2,5 сантиметра, поваленное дерево, затопленные улицы, машины под коврами – пока вся Беларусь изнывает от жары, на Гродно обрушился ливень.

Смотрите много фото о последствиях непогоды в Гродно. (подробности)