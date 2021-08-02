«Обычный парень, как все»: стало известно, за кого вышла замуж старшая внучка Лукашенко

Старшая внучка президента Беларуси Александра Лукашенко Виктория вышла замуж за своего одногруппника. Telegram "Пул первого"

Старшая внучка президента Беларуси Александра Лукашенко Виктория вышла замуж за своего одногруппника.

Парня зовут Дмитрий Дятлов, он родом из Полоцка, учился в БГУ на факультете международных отношений. Ему 23 года, как и Виктории. Об этом рассказал молодой человек, который на первом курсе жил в одной комнате с Дятловым в общежитии.

Напомним, что о свадьбе Виктории Лукашенко стало известно 31 июля, правда, имя и личность ее супруга не раскрывались.

По словам соседа Дятлова по общежитию, он закончил в Полоцке гимназию имени Франциска Скорины. В БГУ учился по специальности «мировая экономика».

Дмитрий Дятлов познакомился с внучкой Лукашенко во время учебы. Фото: Telegram / nashaniva

Дмитрий Дятлов познакомился с внучкой Лукашенко во время учебы. В 2016-м СМИ сообщали, что она поступила на факультет международных отношений, училась платно, как и ее будущий муж.

– Мы особенно с ним не были друзьями, поэтому сложно сказать что-то конкретное, – рассказал сосед Дятлова по комнате, его слова приводит Telegram-канал nashaniva.

Он добавил, что Дятлов – «обычный парень, как все».

– Добрый, открытый для общения. Интересовался футболом, короче, стандартный молодой человек. Учился платно, учился, кажется, нормально, – добавил он.

Также парень рассказал, что отец Дятлова – директор полоцкого предприятия «Техполин» по производству ремонтных хомутов для труб.

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