По госТВ анонсировали сериал о масштабном заговоре против Беларуси. Фото: скриншот с видео "Беларусь 1"

По государственному телевидению анонсировали сериал о масштабном заговоре против Беларуси. Информация об этом была опубликована на сайте «Беларусь 1».

В фильме, на создание которого ушел год, предоставят эксклюзивные материалы о подготовке и проведении митингов и протестов после президентских выборов 2020 года.

Авторы проекта подчеркивают, что в рамках подготовки сериала им удалось пообщаться с более чем 50 участниками, в числе которых рядовые граждане и высшие должностные лица.

- Раскрытие всей истории масштабного заговора против Беларуси. Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала, - написано в сообщении.

В анонсе показаны главы КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, блогер Роман Протасевич, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков и другие.

Сериал покажут с 4 по 8 августа по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и СТВ.

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