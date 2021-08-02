Фотофакт: ураган в Гомеле 2 августа повалил деревья и оборвал ЛЭП

Последствия урагана в Гомеле. Фото: vk.com/gomelchp

Сильный ветер разбушевался в Гомеле 2 августа. Стихия повалила несколько деревьев. Снимки последствий урагана опубликованы в сообществе «ЧП Гомель» в соцсети «ВКонтакте».

Читатели сообщили ресурсу о том, что около 14:30 в Гомеле упали три дерева: на улице Тимофеенко, 50 лет БССР и во дворе по улице Советской.

Сильный ветер разбушевался в Гомеле 2 августа. Фото: vk.com/gomelchp

На одной из них большая ветка повисла на линии электропередач. Водитель едва успел отогнать припаркованный автомобиль. Позже на место прибыли коммунальники и электрики.

Кроме того, в результате падения деревьев оказался поврежден автомобиль. Машина была полностью уничтожена.

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