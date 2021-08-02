В Генеральной прокуратуре пояснили, по какой причине был подан иск на ликвидацию компании, владеющей ресурсом Hrodna.life. Фото: БЕЛТА

В Генеральной прокуратуре пояснили, по какой причине был подан иск на ликвидацию компании, владеющую ресурсом Hrodna.life. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В ходе надзорной деятельности прокуратура Гродно установила грубые нарушения законодательства в деятельности «Гродно Медиа». В 2021 году указанное общество дважды привлекалось к административной ответственности за распространение и хранение с целью распространения на своем интернет-портале информационной продукции, которая была включена в республиканский список экстремистских материалов, - прокомментировали в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что телеграм-канал Hrodna.life публиковал информацию с признаками разжигания соцвражды и розни.

- Администрация канала не предпринимала никаких мер по предотвращению публикаций экстремистской направленности. Как итог, решение суда информационная продукция данного телеграм-канала была признана экстремистской. В связи с этим на основании требования Закона «О противодействии экстремизму» прокурор Гродно направил в Экономический суд Гродненской области исковое заявление о ликвидации юрлица ООО «Гродно Лайф Медиа» в связи с осуществлением деятельности, которая была запрещена законодательными актами, - подчеркнули в Генпрокуратуре.

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