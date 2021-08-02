Перечислены симптомы коронавируса у разных возрастных групп населения

Для группы 16-39 лет наиболее частые симптомы COVID-19 – это потеря обоняния, а также боль в груди или животе и одышка.
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
В первые дни заражения коронавирусом у молодых и пожилых пациентов наблюдаются различные симптомы. Об этом заявили ученые из Королевского колледжа Лондона, их исследование опубликовано в журнале The Lancet.
В частности, врачи изучали симптомы COVID-19 у пациентов в течение первых трех дней после положительного теста на коронавирус. Признаки инфекции участники исследования записывали при помощи специального приложения с апреля по октябрь 2020 года.
Выяснилось, что для группы 16-39 лет наиболее частые симптомы COVID-19 – это потеря обоняния, а также боль в груди или животе и одышка.
У заболевших коронавирусом пациентов в возрасте 40–59 лет самый характерный симптом – постоянный кашель, при этом встречались у них также боль в груди и потеря обоняния.
У заразившихся, чей возраст старше 60 и особенно 80 лет, потеря обоняния распространена не сильно. У них самый частый симптом коронавируса – боли в мышцах и груди, одышка и диарея.
Кроме того, исследователи перечислили отличия признаков COVID-19 у мужчин и женщин. По их данным, представители обоих полов жалуются на потерю обоняния и боль в груди или животе. При этом у мужчин одышка, упадок сил и озноб возникают чаще.
Читайте также:
Академик объяснил, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу
Среди генетических факторов невосприимчивости к COVID-19 исследователи назвали два защитных аллеля (подробности).
Белорусский ученый перечислил клинические особенности штамма коронавируса «дельта»
Также он рассказал, стоит ли ожидать новую вспышку COVID-19 из-за индийской мутации (подробности).
ВОЗ: в странах без вакцин риск появления новых штаммов гораздо выше
Страны с большими запасами препарата должны делиться со странами без вакцин (подробности).