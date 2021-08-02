Перечислены симптомы коронавируса у разных возрастных групп населения

Для группы 16-39 лет наиболее частые симптомы COVID-19 – это потеря обоняния, а также боль в груди или животе и одышка. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В первые дни заражения коронавирусом у молодых и пожилых пациентов наблюдаются различные симптомы. Об этом заявили ученые из Королевского колледжа Лондона, их исследование опубликовано в журнале The Lancet.

В частности, врачи изучали симптомы COVID-19 у пациентов в течение первых трех дней после положительного теста на коронавирус. Признаки инфекции участники исследования записывали при помощи специального приложения с апреля по октябрь 2020 года.

Выяснилось, что для группы 16-39 лет наиболее частые симптомы COVID-19 – это потеря обоняния, а также боль в груди или животе и одышка.

У заболевших коронавирусом пациентов в возрасте 40–59 лет самый характерный симптом – постоянный кашель, при этом встречались у них также боль в груди и потеря обоняния.

У заразившихся, чей возраст старше 60 и особенно 80 лет, потеря обоняния распространена не сильно. У них самый частый симптом коронавируса – боли в мышцах и груди, одышка и диарея.

Кроме того, исследователи перечислили отличия признаков COVID-19 у мужчин и женщин. По их данным, представители обоих полов жалуются на потерю обоняния и боль в груди или животе. При этом у мужчин одышка, упадок сил и озноб возникают чаще.

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