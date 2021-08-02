В Литве у деревни Рудининкай нелегальные мигранты устроили беспорядки - полиция применяла слезоточивый газ и воду

В Литве у деревни Рудининкай нелегальные мигранты устроили беспорядки. Фото: Delfi.lt

В Литве у деревни Рудининкай в понедельник, 2 августа, нелегальные мигранты устроили беспорядки. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на советника министра внутренних дел Лину Лауринайтите-Григене.

- Недовольство мигрантов, которое в итоге вылилось в беспорядки, было вызвано условиями проживания в палаточном городке, который был разбит на территории полигона Службы охраны общественного порядка МВД Литвы у деревни Рудининкай, - сказала Лина Лауринайтите-Григене.

Она добавила, что для разгона мигрантов применяли слезоточивый газ, а также машину с водяной пушкой. Двое мигрантов были задержаны и выведены с территории сотрудниками полиции.

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