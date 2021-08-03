В Европе полностью вакцинировали уже 60% взрослого населения

В Европе привили уже 60% взрослого населения Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Двумя дозами вакцины от коронавируса привито уже более половины взрослого населения Европы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

– 60% всех взрослых в ЕС теперь полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его новых штаммов. Будем бдительны и будем вакцинироваться ради нашего здоровья и для защиты окружающих, – написала Урсула фон дер Ляйен.

В настоящее время в Европе достаточное количество вакцины, однако граждане прививаются неохотно. Тем не менее, в некоторых странах уже поставлена задача привить 90% прививками, которые делались и мае-июне 2021 года.

Напомним, в ЕС ставили задачей до конца июля вакцинировать 70% взрослого населения.

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