Руководитель МЧС объяснил, почему в Беларуси утонули так много людей

Министр МЧС рассказал, почему в Беларуси так много людей гибнет на водоемах. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Министр МЧС Вадим Синявский рассказал, почему в Беларуси с начала года так много людей погибли на воде. Он объяснил это личной беспечностью граждан, передает БЕЛТА.

"Основная причина гибели на воде - это личная беспечность, злоупотребление алкоголем во время купания и купание в неустановленных местах", - цитирует агентство министра по чрезвычайным ситуациям.

Вадим Синявский отметил, что и МЧС, и ОСВОД, и органы внутренних дел проводят широкую информационную кампанию, разъясняя правила безопасного поведения на воде, но к этим рекомендациям многие не прислушиваются. По словам министра, ситуация с чрезвычайными ситуациями на воде такова, что приходится снимать с нарядов сотрудников, которые работают по обеспечению безопасности на пожарах, и направлять их на спасение людей на воде.

Напомним, на статистику смертей на воде обратил внимание президент Беларуси Александр Лукашенко, когда принимал главу МЧС с докладом об итогах работы ведомства за первое полугодие.

"Меня удивляет один факт - мы так переживаем за COVID, нас критиковали и там и здесь - у нас на воде утонули более 350 человек с начала года. Больше 80% из них в нетрезвом состоянии. Можно было сказать - сами виноваты. Но есть же доля ответственности и наша", - сказал Александр Лукашенко.

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