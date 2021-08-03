МОК начал официальное расследование ситуации с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской

МОК начал расследование ситуации с белоруской Кристиной Тимановской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Международный олимпийский комитет начал официальное расследование по делу белорусской спортсменки Кристины Тимановской, об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

– Нам нужно установить все факты. Нам нужно выслушать всех, кто с этим связан, – сказали в МОК.

В МОК отметили, что не могут спрогнозировать, сколько времени займет расследование, поэтому точных сроков по решению вопроса с белорусской бегуньей не называют.

Напомним, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская была отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио 1 августа по заключению врачей «в связи эмоционально-психологическим состоянием спортсменки». 2 августа Тимановская получила польскую гуманитарную визу, 4 августа она из Японии улетит в Варшаву.

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