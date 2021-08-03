Ночью сел на рельсы и попал под поезд. В Березе погиб 30-летний мужчина

Мужчина сел на рельсы и его насмерть сбил поезд. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

30-летний мужчина погиб на рельсах в Березе. Подробности рассказывает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Трагедия произошла 31 июля в 23.15 на мосту через реку Ясельда. Когда через мост проезжала электричка, идущая по маршруту Брест-Барановичи, там на рельсах сидел человек. Машинист заметил сидящего на рельсах, подавал ему сигналы, применил экстренное торможение, но человек на рельсах не реагировал. Поезд сбил его, мужчина умер на месте.

Предварительно известно, что мужчина вечером выпил спиртное вместе с женой, поссорился с ней и вышел на улицу покурить. Домой он не вернулся.

По факту гибели мужчины проводится проверка.

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