На Витебщине из-за сильного ветра лег лес. Есть пострадавшие

В Витебской области сильный ветер повалил около 50 деревьев. Фото: МЧС Беларуси

В Витебской области 3 августа бушевала непогода – из-за сильного ветра падали деревья, были повреждены крыши зданий и многоквартирных домов, 60 автомобилей после разгула стихии нуждаются в ремонте. Об этом рассказали в МЧС Беларуси.

В результате непогоды пострадали и люди – деревом оказалась зажата 34-летняя жительница городского поселка Россоны. Спасатели освободили женщину, она госпитализирована.

Более всего стихия затронула Полоцкий и Россонский районы Витебской области.

Стихия обрушилась на Витебщину днем: были зафиксированы множественные падения деревьев, а также повреждения кровель зданий в отдельных населенных пунктах.

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