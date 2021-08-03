Стало известно, какими дневниками можно пользоваться белорусским школьникам в 2021-2022 учебном году

Посмотрите, какие дневники рекомендовало покупать для школьников Министерство образования Беларуси. Фото: Министерство образования.

Покупая все необходимое для ребенка к школе, обратите внимание на то, какие дневники рекомендованы Министерством образования для использования в 2021-2022 учебном году. Информация размещена на официальном сайте министерства.

Согласовано и рекомендовано 19 образцов. Все дневники отпечатаны в Беларуси. «Комсомолка» посмотрела, что нарисовано на обложках.

Национальная библиотека - безусловный фаворит по количеству изображений на рекомендованных дневниках. Фото: Министерство образования.

На некоторых дневниках размещены контакты центра психологической помощи для детей. Фото: Министерство образования.

Можно выбрать дневник с изображением пейзажей и животных. Фото: Министерство образования.

Безусловный фаворит – Национальная библиотека. Ее изображение можно увидеть на обложках 11 рекомендуемых дневников, либо как основной элемент, либо в коллаже с другими фотографиями. Встречаются также фото белорусских достопримечательностей, изображения аиста, зубра, васильков и пейзажей.

На обложках большинства из рекомендованных дневников размещены контакты центра психологической помощи, куда ребенок может позвонить в проблемной ситуации.

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