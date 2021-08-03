Жительницы Минска сменили имидж: как прошли бьюти-дни в «Галамарте»

Для всех желающих примерить на себя новый образ народный магазин «Галамарт» организовал бьюти-дни в Минске. Два дня веселого девичника, выгодных покупок и прекрасного настроения – для всех посетительниц!

А помощниками выступили проверенные бренды: LEBEN, производитель техники для комфортной жизни, и ЮниLook, в обширном ассортименте которого – инструменты для красоты, трендовые аксессуары, уходовая и декоративная косметика. Профессиональные стилисты помогли гостьям девичника обновить образы, подобрать идеальные оттенки косметики, а также поделились секретами ухода за собой. Все – совершенно бесплатно!

В магазины приходили с подругами, мамами, сестрами и детьми: ведь малыши обожают во всем подражать взрослым, особенно в том, что касается волшебного косметического мира интересных баночек, склянок, коробочек и флаконов.

На настроении всех пришедших отлично сказались также беспрецедентные скидки на товары: -50% на все товары из «Галантереи», -30% на продукцию LEBEN! Так что огромное количество летних аксессуаров, а также стайлеров и фенов для волос можно было купить намного дешевле, чем обычно: и себе, и на подарки близким.

Такой девичник не пропустили и популярные блогеры из Беларуси. Это же так по-женски: постоянно экспериментировать с имиджем!

+3-75-29-500-1016

www.gala-mart.by