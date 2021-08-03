Мусоровоз двигался задним ходом и насмерть сбил 22-летнего парня в центре Минска

Мусоровоз сбил насмерть парня в центре Минска. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В одном из минских дворов молодой мужчина упал под колеса мусоровоза и от полученных травм скончался на месте. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел утром 3 августа около 4:50 утра. Водитель грузовика двигался задним ходом во дворе дома №36 по улице Интернациональная и сбил 22-летнего парня.

– Согласно правилам дорожного движения, транспортное средство может двигаться задним ходом, если эти действия не создадут препятствия для других участников дорожного движения и будет обеспечена безопасность дорожного движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц, которые сигнализировали бы о складывающейся ситуации позади транспортного средства, – говорится в сообщении.

Сотрудники милиции работают на месте ДТП, уточняются обстоятельства происшествия.

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