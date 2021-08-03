В Следственном комитете рассказали, как по переписке в телефоне раскрыли убийство

В этом телефоне женщина сохранила свою романтическую переписку с парнем, который потом ее убил. Фото: Следственный комитет.

Следователи раскрыли жестокое убийство в Столбцовском районе. Погибшая – 46-летняя женщина, жительница деревни Залужье. В октябре 2020 года ее жестоко избили и задушили в собственном доме.

Как искали убийцу, рассказали в Следственном комитете.

Тело женщины обнаружила ее мать. Эксперты, обследовав убитую, выяснили, что, перед тем, как задушить, ей нанесли не менее двадцати ударов. Следователи проверили целый ряд подозреваемых, но все они оказались непричастными к убийству. Позже вышли на 19-летнего юношу, который сразу в круг подозреваемых не попал. Помог мобильный телефон убитой женщины- там сохранилась ее романтическая переписка с молодым человеком.

Оказалось, что в 2018-2019 годах у женщины и молодого человека были близкие отношения. Роман прекратился, когда парень уехал на Гомельщину. В день, когда было совершено преступление, он был в родной деревне – приехал в отпуск. Выпил, зашел в гости к брату, а на обратном пути, увидев, что в доме бывшей возлюбленной горит свет, решил зайти к ней. Они начали выяснять отношения, поругались, молодой человек избил и задушил женщину.

Телефон с романтической перепиской, кстати, хранился у молодого человека. Он вернул телефон сыну убитой только после ее похорон. После того, как парень стал подозреваемым, эксперты выявили и то, что на сорочке убитой, пододеяльнике и табурете остался его индивидуальный запах.

-Изначально обвиняемый отказался от дачи показаний. Однако, с учетом того, что следствием предоставлены неопровержимые доказательства его виновности, признался в содеянном и продемонстрировал обстоятельства совершения преступления в ходе проверки показаний на месте. Действия обвиняемого квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

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