Глава «Белорусского Дома в Украине» Виталий Шишов найден мертвым в Киеве. Фото: БДУ

Главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, который пропал 2 августа в Киеве, нашли повешенным в одном из Киевских парков, информация об этом появилась на сайте полиции Киева.

– Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли сегодня в одном из киевских парков вблизи места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия, – говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте ведомства, полиция начала уголовное расследование по статье 115 УК Украины (убийство, замаскированное под суицид).

По предварительной информации, Шишов вышел на пробежку утром 2 августа и не вернулся.

Точная картина произошедшего будет установлена после допроса свидетелей, анализа записей с камер видеонаблюдения и проведения экспертиз и следственных экспериментов.

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Трагедия случилась 25 января (подробности).