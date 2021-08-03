Стало известно, в каких белорусских школах с 1 сентября будут военруки, а в каких - нет

Стало известно, в каких белорусских школах будут руководители по военно-патриотическому воспитанию. Фото: Православие.ру.

В 2021 году в белорусские школы вернутся военруки. Правда, это будут не преподаватели начальной военной подготовки, как в советские времена, а руководители по военно-патриотическому воспитанию. Национальный правовой портал 3 августа опубликовал постановление Министерства образования от 15 июля 2021года. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию введут во всех школах, где учится 50 и более детей. В школах, где до 350 учеников, эти сотрудники будут работать на полставки, там, где 351 и более учащихся – на полную ставку. Не будет руководителей по военно-патриотическому воспитанию в начальных школах, вечерних и вспомогательных школах, а в кадетских училищах – будут.

Ранее сообщалось, что в белорусских школах смогут преподавать православные священники, а министр обороны Виктор Хренин предложил привлекать к подготовке школьников кадровых военных.

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