Виктор Бабарико трудоустроился в колонии. Стало известно, кем он работает

Виктор Бабарико работает в колонии истопником. Фото: БЕЛТА

Адвокат Виктора Бабарико Наталья Мацкевич встретилась со своим подзащитным в ИК-1 в Новополоцке, об этом правозащитник рассказала в своем twitter-аккаунте.

"Встреча с Виктором Бабарико в ИК-1. пришлось серьезно подождать, но зато поговорили. Прекрасное чувство юмора - при нем! Говорит, что идея создать ЗК-банк не прошла, пришлось сменить профессию. Подбрасывает дровишки в пекарне, истопник. И «мои трудовые подвиги снимают на видео», — написала Мацкевич.

Экс-глава Белгазпромбанка и бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико был осужден на 14 лет колонии. Он отбывает наказание в ИК-1 в Новополоцке.

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