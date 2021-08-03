Власти Китая начинают экстренное тестирование жителей Уханя на коронавирус. Для предотвращения новой вспышки

Власти Китая начинают экстренное тестирование жителей Уханя. Фото: Pexels

Власти Китая в связи с недавно обнаруженными случаями заражения коронавирусом проведут тестирования всех жителей Уханя для предотвращения эпидемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря городской администрации Ли Тао.

В китайском Ухане впервые за многие месяцы выявлены три случая заражения коронавирусом и пять бессимптомных носителей.

– Мы приступаем к экстренному тестированию на коронавирус всех жителей, планируем завершить его в кратчайшие сроки, будем действовать максимально быстро, – заявили в администрации города.

Согласно результатам переписи населения Китая в 2021 году, в Ухани проживает более 12 миллионов человек. В мае 2020 года для тестирования всего населения города понадобилось 19 дней.

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