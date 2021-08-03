Литва начала выдворять мигрантов, идущих со стороны Беларуси, обратно – не исключено применение силы

Литва выдворяет нелегалов, переходящих границу со стороны Беларуси, обратно. Фото: Делфи.

Литва начала применять по отношению к нелегальным мигрантам, идущим со стороны Беларуси через границу, новую тактику. Их ловят на границе и заставляют возвращаться обратно, пишет Delfi со ссылкой на представителя СОГГ Рокаса Пукинскаса.

В ночь на 3 августа таким образом в Беларусь через границу заставили перейти несколько групп мигрантов, обнаруженных на территории Литвы. Пограничникам помогала военная полиция, использовались собаки кинологической службы. Информацию о возвращении нескольких групп нелегалов в Беларусь подтвердил вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс. Он отметил, что Литва больше не может принимать постоянно растущий поток беженцев.

Вице-министр рассказал, что мигрантов разворачивают, применяя психологические и приказные меры, но не исключил возможность применения силы в отношении людей, нелегально пересекающих границу.

"Могут ли применять силу, это зависит от обстоятельств, от того, как настроены мигранты. Но точка отсчета – доброжелательное указание направления в страну туризма, откуда они пришли", - отметил Абрамавичюс.

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