Три района остаются «красными»: вот где в Беларуси еще нельзя идти в лес, а где уже можно

Минлесхоз: пожароопасная обстановка в лесном фонде Беларуси стабилизировалась. Фото: pixabay.com

Ситуация с пожароопасной обстановкой в лесном фонде в Беларуси, в целом, стабилизировалась. Об этом сообщила во вторник, 3 августа, пресс-служба Министерства лесного хозяйства на официальном сайте ведомства.

Днем 3 августа 4-ый класс пожароопасности сохраняется только в отдельных районах республики. В большинстве регионов запреты и ограничение на посещение лесного массива сняты, но все же есть и «красные» зоны - это Славгородский, Хойникский и Рогачевский районы. Всего в одиннадцати регионах остаются ограничительные меры по информации интерактивной карты Беларуси.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что с начала 2021-го года в белорусских лесах произошло 316 пожаров.

- Общая площадь очагов составила более 370 гектаров. Традиционно наибольше число возгораний фиксируется в южной части страны: в Брестской и Гомельской областях, - уточнили в Минлесхозе.

Уточняется, в 2021-ом году на Брестчине произошло 90 лесных пожаров, на Гомельщине - 87, на Могилевщине - 45, в Минской области - 43, на Гродненщине и Витебщине - 32 и 19 соответственно.

- Основная причина пожаров в лесном массиве - неосторожное обращение с огнем, палы травы, а также природные явления - удары молнии, - заметили в пресс-службе.

В Минлесхозе попросили белорусов с пониманием относиться к действующим запретам и ограничениям на посещение лесов.

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