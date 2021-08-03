Клип на песню «Баю-бай» белорусской группы «Дай дарогу!» хотят признать экстремистским

Клип группы «Дай дарогу!» хотят признать экстремистским Фото: Юлия Хвощ

Брестский ГУБОПиК подал в суд заявление о признании экстремистским клипа на песню «Баю-бай» белорусской группы «Дай Дорогу!». Фото заявления разместил в своем Instagram лидер группы Юрий Стыльский.

Согласно экспертному заключению, клип снят с целью дискредитации работников силовых структур.

– Данный видеоклип носит агрессивный, оскорбительный, дискредитирующий представителей силовых структур характер, что способствует разжиганию социальной вражды, – говорится в заявлении.

По словам музыканта, если вопрос будет стоять ребром, то группе придется закрыть ссылку для просмотра клипа на Youtube.

– Нам нужно будет предупредить всех, чтобы поубирали этот клип, а мы на время закроем. Чтобы оградить людей от опасности, неизвестно, чем это может закончиться, – сказал Стыльский.

Рассмотрение дела начнется 5 августа 2021 года в суде Ленинского района Бреста.

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