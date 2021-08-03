Сертификаты о вакцинации препаратом «Спутник V» приравняли к ковид-сертификатам ЕС в одной из стран Европы

В ЕС признали сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где широко используется «Спутник V». Фото: REUTERS | Jennifer Lorenzini

Ковид-сертификаты в одной из европейских стран, где прививают «Спутник V», признали действующими. Такое решение приняла Еврокомиссия в отношении ковид-сертификатов Сан-Марино, где в массовой вакцинации используется и российская вакцина. Об этом проинформировало ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Привитые «Спутник V» в Сан-Марино смогут использовать свои сертификаты о вакцинации на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС.

Уточняется, что Еврокомиссией признаны электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино и Ватикана. Решение об эквивалентности ковид-сертификатов Евросоюза и также этих двух государств, не входящих в состав Евросоюза, было принято 2 августа.

- На практике это означает, что владельцы этих сертификатов смогут их использовать на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС, - заявляется в документе Еврокомиссии.

Российское информагентство напомнило, что вакцину «Спутника V» поставляют в Сан-Марино с февраля 2021-го года. На данный момент препарат широко используется в массовой вакцинации. Большая часть населения привиты именно двумя дозами российской вакцины. Однако препарат «Спутника V» до настоящего времени был не признан в ЕС.

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