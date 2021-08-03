В Минске после разговоров с «сотрудником банка» пенсионерка лишились 37 тысяч рублей.

По данным следствия, днем 4 июня этого года через мессенджер Viber 64-летней женщине позвонил мужчина и представился работником службы безопасности банка.

В ходе общения собеседник сообщил, что им поступила информация о мошеннических действиях, которые совершаются с денежными средствами потерпевшей. Женщину убедили в том, что она должна снять все имеющиеся на счете средства и положить их на счет в другом банке.

Спустя пару дней якобы представитель банка убедил минчанку в том, что она должна оформить на свое имя кредит на сумму 5 800 рублей. Потерпевшая выполнила и эту просьбу.

Установить на смартфон определенное приложение удаленного доступа являлось еще одним обязательным условием по «сохранности» средств.

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