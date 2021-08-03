Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 августа 2021 года: новые цифры вакцинации, снижение - всего 581 заразившийся, но 11 смертей

В Беларуси продолжают регистрировать все новые случаи коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во вторник, 3 августа, в официальном телеграм-канале Минздрава Беларуси появилась обновленная статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

По сравнению с предыдущим днем наблюдается снижение новых случаев инфицирования - всего у 581 человека за сутки подтвердился коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии при этом составляет уже 448 тысяч 335 человек.

Пропорционально растет и количество выздоровевших: плюс 419 за сутки, а за весь период уже 442 тысячи 380 переболевших пациентов.

К сожалению, растет и количество летальных исходов от COVID-19. За сутки зафиксирован близкий к рекордному показатель - 11 умерших.

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 483 пациента с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в Минздраве.

В ведомстве также привели статистику тестирования для выявление «ковида»: за сутки в лабораториях сделали свыше 6,58 тысячи тестов, а за весь период уже более 7,33 миллиона исследований.

Статистику вакцинации от коронавируса Минздрав сообщает не каждые сутки. Но 3 августа появились новые цифры прививок. Так сообщается, что свыше 1,40 миллиона белорусов уже привились первой дозой вакцины против коронавируса. Из этого количества свыше 996,3 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в Беларуси.

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