В шахте «Беларуськалия» погибли двое рабочих. Фото носит иллюстративный характер. Фото: shahta.by.

ЧП случилось в шахте на Петриковском ГОКе, который приналдежит «Беларуськалию». 3 августа, около 4 часов утра двух мужчин 1994 и 1988 годов рождения придавило техникой. Они работали газовщиками, сообщает солигорское издание «Лидер-пресс» со ссылкой на сообщество «Петриковские новости».

К слову, 30 июля горно-обогатительный комбинат посетил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, сообщает Минэкономики. Тогда он пообщался с трудовым коллективом предприятия. Первый замминистра на встрече с работниками обсудил наиболее важные для жизни населения района темы. Поднимались вопросы установления тарифов на тепло и электричество, строительства жилья, в том числе с использованием жилищных сбережений, организации торговли в малых районах.

В Следственном комитете Беларуси прокомментировали ситуацию:

- По предварительной информации, утром 3 августа во время проведения разгрузочных работ на горно-обогатительном комбинате в шахте погибли двое мужчин. На месте работает следственно-оперативная группа с участием специалистов ГКСЭ. В настоящее время следователи осуществили спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Личности погибших установлены.

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