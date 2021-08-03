Бывает и такое: в Витебской области трое мужчин незаметно украли 10-метровую водонапорную башню

В Шарковщинском районе рядом с деревней украли водонапорную башню. Фотоиллюстрация: arhstroi.by

Правоохранители Шарковщинского района раскрыли похищение 10-метровой водонапорной башки. Подробности сообщила пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В милицию 22 июля обратился руководитель участка ОАО «Жвиранка». Начальник участка сказал, что неизвестные украли водонапорную башню рядом с деревней Речки. Объект уже не эксплуатировался, поэтому преступникам удалось незамеченными похитить 10-метровую башню весом около 3 тонн.

Вскоре оперативники вычислили воров, ими оказались местные жители 32-, 45- и 47-летний мужчины. Они сначала демонтировали водонапорную башню, используя газовый резак, а затем еще порезали на части детали для перевозки.

Чтобы украсть башню, преступники ее демонтировали и порезали металл на части. Фото: УВД Витебского облисполкома.

- Металл злоумышленники сдали в пункт приема лома черных и цветных металлов. Однако не весь - часть похищенного была изъята, - пояснили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в краже, совершенной группой лиц (ч.2 ст.205 УК РБ).

Ущерб превысил 958 белорусских рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рабочий, который снес водонапорную башню перфоратором: «Как только появляется трещина, мы готовы убегать!».

«Комсомолка» отыскала удививших интернет «суровых заславских мужиков» (подробности).

По неизвестным причинам: в Телеханах упала водонапорная башня, без воды осталось более 1600 человек.

Причины падения башни устанавливаются. Пострадавших нет (подробности).

В Светлогорске рухнула старая 60-метровая водонапорная башня.

Перед этим ее пытались продать с аукциона за $4 тысячи (подробности).

В Лидском районе рухнула водонапорная башня. Причина - сильный ветер.

Несмотря на то, что башня упала, у жителей не возникло проблем с водой (подробности).

У подростка украли дорогой смартфон, но он расстроился не из-за этого: подробности кражи в школе в Солигорске.

В милиции раскрыли кражу и рассказали, что их тронуло в этой истории (подробности).