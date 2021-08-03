Дожди и грозы придут из Польши, похолодает до +8: погода на 4 августа в Беларуси

Местами туман и дожди ожидаются в Беларуси 4 августа. Фото: pixabay.com.

Стало известно, какой будет погода в Беларуси в середине рабочей недели - в среду, 4 августа. Такая информация появилась на сайте pogoda.by.

Так сообщается, что еще ночью в среду, 4 августа, Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления. В ночные часы и под утро - слабый туман. А еще утром и днем на погоду окажут влияние неустойчивые воздушные массы, которые придут к нам с территории Польши.

В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью осадков практически не ожидается, но будет ощутимое похолодание всего +8…+13 градусов. Днем уже так же не будет недавнего июльского зноя - всего +20…+27 тепла.

Как и накануне, 3 августа, местами по стране ожидаются грозы, предупредили в Белгидромете.

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