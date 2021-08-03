Госсекретарь США прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Тимановской и высказал обвинения в адрес Лукашенко

Ситуацию с белорусской легкоатлеткой на Олимпиаде в Токио прокомментировал госсекретарь США.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен, транслирует ТАСС.
Представитель американских властей считает, что действия белорусской стороны подрывают олимпийский дух. Еще Блинкен обвинил Лукашенко в нарушении прав спортсменки и заявил, что преследовалась цель совершение репрессивных действий.
- Режим Лукашенко преследовал цель совершить еще один акт репрессий на транснациональном уровне, попытавшись заставить олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую покинуть (Олимпиаду в Токио - Прим.) только за то, что она воспользовалась своим правом на свободу слова. Такие действия подрывают олимпийский дух, бросают вызов базовым правам, и их нельзя терпеть, - прокомментировал госсекретарь США в своем аккаунте в Твиттере.
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