Госсекретарь США прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Тимановской и высказал обвинения в адрес Лукашенко

Ситуацию с белорусской легкоатлеткой на Олимпиаде в Токио прокомментировал госсекретарь США. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен, транслирует ТАСС.

Представитель американских властей считает, что действия белорусской стороны подрывают олимпийский дух. Еще Блинкен обвинил Лукашенко в нарушении прав спортсменки и заявил, что преследовалась цель совершение репрессивных действий.

- Режим Лукашенко преследовал цель совершить еще один акт репрессий на транснациональном уровне, попытавшись заставить олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую покинуть (Олимпиаду в Токио - Прим.) только за то, что она воспользовалась своим правом на свободу слова. Такие действия подрывают олимпийский дух, бросают вызов базовым правам, и их нельзя терпеть, - прокомментировал госсекретарь США в своем аккаунте в Твиттере.

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