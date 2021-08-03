Музыкантов, участвовавших в августовских маршах протеста, задержали на даче под Минском

Музыкантов, участвующих в августовских маршах протеста, задерживали люди с автоматами. Кадр из видео МВД РБ.

МВД Беларуси распространил видеоролик, в котором рассказывается о задержании под Минском группы музыкантов, которые участвовали в августовских протестах.

- Сотрудники ГУБОПиК продолжают мероприятия, направленные на сохранение стабильной общественно-политической обстановки в стране и выявление лиц, участвовавших в прошлогодних несанкционированных акциях, - сказано в сообщении. -

- Вчера под Минском оперативники во взаимодействии с милицией Минщины и с помощью СОБРа задержали 16 человек, часть из которых являются представителями фэнтези-фолк коллектива, - говорит сотрудник с закрытым лицом и видоизмененным голосом. - В августе прошлого года группа волынщиков неоднократно возглавляла колонну протестующих и с использованием музыкальных инструментов вовлекала в несанкционированное массовое мероприятие прохожих. Музыкальный перформанс усиливал протестное настроение участников шествия и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров. Задержанным от 28 до 43 лет, среди них – менеджер фирмы, дизайнер, художественный руководитель и дирижер народного хора. Остальные безработные, многие привлекались к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Музыкантов, участвующих в августовских маршах протеста, задерживали люди с автоматами. Кадр из видео МВД РБ.

Сообщается, что шестерых человек следователи признали подозреваемыми по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них. В отношении остальных составлены административные протоколы за неповиновение требованиям милиционеров при задержании.

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