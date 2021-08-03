Видеофакт. В Беловежской пуще всю ночь искали трех пропавших подростков

Подростки пошли в лес за грибами и потерялись. Фото: УМЧС по Гродненской области.

Всю ночь со 2 на 3 августа в Свислочском районе продолжались поиски потерявших в Беловежской пуще подростков. Подробности сообщила пресс-служба УМЧС по Гродненской области.

В МЧС обратилась бабушка, которая около 21.54 часов сообщила дежурному, что в лесу пропали дети: 16-и 15-летние мальчики-подростки и 17-летняя девушка. Подростки пошли за грибами в лес рядом с деревней Новый Двор, но к указанному времени не возвратились, так же и не было с ними телефонной связи.

Сообщалась, что к лесной опушке около 18.00 вечера подростков подвез сельчанин из деревни Новый Двор. Но спустя несколько часов, к вечеру, из леса несовершеннолетние не вышли.

В поисках подростков в Беловежской пуще участвовали около 70 человек, была спецтехника и дроны. Фото: УМЧС по Гродненской области.

В поисках, которые продлись почти до 06.40 утра участвовали спасатели райотдела МЧС, сотрудники пожарного аварийно-спасательного отряда Гроднеского облуправления МЧС, их коллеги из Бреста и Пинска, Республиканского отряда спецназначения МЧС «Зубр», а также пограничники, лесники, милиционеры, волонтеры «Ангела» и кинологи МЧС.

- Всего в поисках участвовали 66 человек на 21 единице техники, - уточнили в пресс-службе.

Ночью лесной массив прочесывали поисково-спасательные отряды, в пуще подавались звуковые сигналы, объезжались границы леса и массив на квадроциклах. А на рассвете - подняли дроны и продолжились прочесывать массив.

Подростки рассказали, что ночевали, сидя на поваленном дереве, и ждали помощь. Фото: УМЧС по Гродненской области.

Нашли ребят в 06.36 часов в лесной глуши в десяти километрах от деревни. На квадроцикле их вывезли на дорогу. Помощь подросткам и их родственникам оказал психолог МЧС.

- Как рассказали спасенные подростки, устав искать дорогу в темноте, они ночевали сидя на поваленном дереве и ожидали помощи, - сообщили в пресс-службе МЧС.

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