«Санкции против властей Беларуси»: Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном

Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Светлана Тихановская 3 августа прибыла с рабочим визитом в Лондон, сообщает БелаПАН. Она проведет встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также министром иностранных дел Домиником Рабом.

Встреча состоялась, об этом сообщает сайт правительства Великобритании.

- Премьер-министр заявил, что Великобритания солидарна с народом Беларуси и будет продолжать принимать меры для его поддержки, — говорится в сообщении.

Также речь шла о санкциях против властей Беларуси и президента Александра Лукашенко, а также утроении финансовой поддержки белорусского гражданского общества в этом году.

Напомним, на прошлой неделе Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом.

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